Inicio de clases: ATTT anuncia inversión de carriles en Panamá Oeste y la ciudad

ATTT anuncia horarios de inversión de carriles por inicio de clases en Panamá Oeste

Con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial ante el regreso a clases, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció la implementación de un plan estratégico que comenzará a aplicarse desde el lunes 2 de marzo en varios puntos del país, especialmente en Panamá Oeste.

La estrategia incluye inversión de carriles, operativos de tránsito y medidas para agilizar el flujo vehicular durante las horas pico, tanto en la mañana como en la tarde.

ATTT aplica plan para reducir el tráfico por regreso a clases

Extensión del horario de inversión de carriles

Horario matutino

4:00 a.m. a 8:00 a.m. en la autopista Arraiján – La Chorrera: desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga , en Arraiján.

, en Arraiján. 4:00 a.m. a 9:00 a.m. en el Puente de las Américas: desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional de Panamá.

Horario vespertino

2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Puente de las Américas : desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico.

: desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico. 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en la autopista Arraiján – La Chorrera: desde el Puente de Burunga hasta TCT en Vista Alegre.

Reactivación de inversión de carriles en la ciudad

La ATTT también informó sobre la reactivación de estas medidas en otras vías importantes de la capital:

Vía Israel: en la mañana, de Atlapa a Multiplaza, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Avenida Santa Elena: desde la Avenida Cincuentenario hasta Vía Porras, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., y en sentido contrario en la tarde, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para garantizar un retorno a clases ordenado, la ATTT desplegará inspectores en puntos estratégicos como la Avenida de los Mártires, donde se busca agilizar el tránsito vehicular. Además, en zonas escolares se brindará apoyo a peatones en los cruces de vías, priorizando la seguridad de los estudiantes.