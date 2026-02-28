Plan vial por el regreso a clases este lunes: horarios de inversión de carriles

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional anunciaron los horarios del operativo vial especial y las inversiones de carriles que se implementarán este lunes 2 de marzo, con motivo del inicio del regreso a clases.
- 4:00 a.m. a 8:00 a.m. Autopista Arraiján – La Chorrera: desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga, en Arraiján.
- 4:00 a.m. a 9:00 a.m. Puente de las Américas: desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional.
Horario vespertino
- 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Puente de las Américas: desde la Asamblea Nacional hasta Panamá Pacífico.
- 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Autopista Arraiján – La Chorrera: desde el Puente de Burunga hasta TCT en Vista Alegre.
Reactivación de inversión de carriles
- Vía Israel: En la mañana, de Atlapa a Multiplaza (06:00 a.m. a 08:00 a.m.).
- Av. Santa Elena: Desde Av. Cincuentenario hasta Vía Porras en horas de la mañana (06:00 a.m. a 09:00 a.m.) y en horas de la tarde en sentido contrario (04:00 p.m. a 07:00 p.m.).