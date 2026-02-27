Panamá Nacionales -  27 de febrero de 2026 - 16:48

MEF inicia disolución de más de 180 mil personas jurídicas en Panamá

El MEF indicó que, a partir de la fecha, únicamente se aceptarán trámites de corrección de disolución.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) inició este viernes 27 de febrero el proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas, como parte de las acciones orientadas a la depuración y actualización de la información registral del país.

Asimismo, la entidad informó que, a partir de la fecha, únicamente se aceptarán trámites de corrección de disolución, específicamente solicitudes de rehabilitación de personas jurídicas que presenten múltiples Registros Únicos de Contribuyente (RUC) y que se encuentren paz y salvo en al menos uno de ellos.

Con esta medida se busca garantizar la correcta actualización de la información corporativa y facilitar los procesos administrativos correspondientes. Además, reafirma el compromiso del Estado panameño con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la cooperación nacional e internacional.

Para mayor información, los interesados pueden consultar el portal oficial del Registro Público o comunicarse a través de los canales institucionales.

