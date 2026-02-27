Agroferia del IMA el 2 de marzo en Alcalde Díaz: estos son los requisitos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán el lunes 2 de marzo, como parte de su programa de apoyo a las familias panameñas mediante la venta de productos a precios accesibles.
En esta jornada, los ciudadanos podrán realizar sus compras en el sector de Alcalde Díaz, específicamente en los estacionamientos ubicados frente a la futura nueva Tienda del Pueblo del IMA, dentro del Mercado de Alcalde Díaz, en el distrito de Panamá.
IMA anuncia Agroferia el 2 de marzo en Alcalde Díaz: requisitos para comprar
Alcalde Díaz
- Estacionamientos frente a la futura nueva Tienda del Pueblo del IMA, ubicada en el Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá
La entidad recordó a las personas interesadas en asistir que deben presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar a la agroferia. Asimismo, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar la compra de los productos disponibles durante la jornada.
Las Agroferias del IMA forman parte de las iniciativas del Gobierno para acercar alimentos a precios económicos a la población, especialmente en medio de la demanda de productos básicos en diferentes sectores del país.