Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 15:43

Consulta las ubicaciones de las Agroferias del 12 y 13 de noviembre

El IMA recuerda que para asistir a las Agroferias los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del miércoles 12 de noviembre

Panamá

  • Antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

Los Santos

  • Junta comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
  • La Plazita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.

Panamá Oeste

  • Cancha de la escuela de El Copé, corregimiento del Higo, distrito de San Carlos.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón, distrito de Colón.

Coclé

  • Casa comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.

Herrera

  • Cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

Panamá Este

  • Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Agroferias del jueves 19 de noviembre

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
  • Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.

Los Santos

  • A un costado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.

Herrera

  • Cancha comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Casa Comunal de Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco.
  • Casa comunal del corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera.

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.

Coclé

  • Cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1988338506461265921&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

Atención: Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

SINAPROC rescata a hombre desaparecido en Penonomé

Recomendadas

Más Noticias