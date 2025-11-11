Tiendas del IMA reabrirán a nivel nacional este miércoles 12 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció que todas sus tiendas a nivel nacional reabrirán este miércoles 12 de noviembre, retomando su horario regular de atención para beneficio de los consumidores.

La institución informó que, además de las tiendas, las agroferias del IMA se reanudarán próximamente, y en los próximos días se darán a conocer los lugares y fechas donde se realizarán estas jornadas de venta de productos a precios accesibles.

Tiendas del IMA reabrirán este miércoles

"La institución mantiene su compromiso de garantizar a la población alimentos de calidad a precios justos, fortaleciendo el apoyo a productores nacionales y beneficiando a miles de familias panameñas", destacó el comunicado.

Asimismo, la entidad aclaró que la Tienda del Pueblo Frigo–San Antonio mantendrá su horario especial de atención, de 7:00 a 8:00 a.m., de martes a viernes.