IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus tiendas a nivel nacional reabrirán este miércoles 12 de noviembre, retomando su horario regular de atención.
IMA anunciará las agroferias próximamente
La institución también indicó que, al igual que las tiendas, las agroferias del IMA se reanudarán próximamente, y que en los próximos días se anunciarán los lugares y fechas donde se llevarán a cabo las jornadas de venta de productos a precios accesibles.
El IMA reiteró su compromiso de continuar ofreciendo a la población alimentos de calidad a precios justos, tanto en sus tiendas como en las agroferias que se desarrollan en distintas provincias del país.