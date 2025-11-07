IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que todas sus tiendas a nivel nacional reabrirán este miércoles 12 de noviembre, retomando su horario regular de atención.

IMA anunciará las agroferias próximamente

AVISO IMPORTANTE pic.twitter.com/G6nhporv4D — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 7, 2025

La institución también indicó que, al igual que las tiendas, las agroferias del IMA se reanudarán próximamente, y que en los próximos días se anunciarán los lugares y fechas donde se llevarán a cabo las jornadas de venta de productos a precios accesibles.

El IMA reiteró su compromiso de continuar ofreciendo a la población alimentos de calidad a precios justos, tanto en sus tiendas como en las agroferias que se desarrollan en distintas provincias del país.