7 de noviembre de 2025

Empresas interesadas en licitación para uniformes y botas de la Policía Nacional

El Minseg informó que 20 empresas han mostrado interés en el acto público para dotar de uniformes y botas a la Policía Nacional, a publicarse el 19 de noviembre

Empresas interesadas en licitación para uniformes 

Empresas interesadas en licitación para uniformes 

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó este viernes que 20 empresas han manifestado su interés en participar en el acto público para la dotación de uniformes y botas destinadas a la Policía Nacional.

La entidad detalló que representantes de las compañías interesadas ya recibieron la información y los requisitos técnicos del proceso, como parte de las etapas previas a la publicación oficial de la convocatoria.

Minseg informó que 20 empresas han mostrado interés

"El Minseg exhorta a más proveedores a participar en la convocatoria, que se publicará el próximo miércoles 19 de noviembre en el portal de PanamáCompra", indicó la institución en un comunicado.

El proceso busca garantizar la transparencia y la calidad en la adquisición de uniformes y calzado táctico para el personal policial, fortaleciendo así las capacidades operativas y logísticas de la institución de seguridad.

