Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 17:27

Transportistas de Isla Taboga mantienen suspendido el servicio por falta de acuerdo

Las empresas que transportan pasajeros a Isla Taboga anunciaron que mantienen la suspensión del servicio tras no llegar a un acuerdo sobre el ajuste de tarifas.

Transportistas de Isla Taboga 

Transportistas de Isla Taboga 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las empresas que ofrecen el servicio de transporte marítimo de pasajeros hacia Isla Taboga informaron que mantendrán la suspensión de operaciones, tras no alcanzarse un acuerdo durante la reunión sostenida este viernes con las autoridades.

Transportistas de Isla Taboga mantienen suspensión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986915871625781380&partner=&hide_thread=false

Los transportistas reiteraron que el ajuste a la tarifa solicitado no busca afectar a los residentes, sino garantizar la seguridad, calidad y continuidad del servicio que han brindado durante años a nacionales y turistas.

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para retomar las conversaciones, por lo que el servicio hacia la isla sigue temporalmente suspendido.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

Caso Odebrecht: audiencia se reprograma para enero de 2026 por falta de notificaciones

Hallan cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco; suspenden clases

Recomendadas

Más Noticias