Transportistas de Isla Taboga mantienen suspendido el servicio por falta de acuerdo

Las empresas que ofrecen el servicio de transporte marítimo de pasajeros hacia Isla Taboga informaron que mantendrán la suspensión de operaciones, tras no alcanzarse un acuerdo durante la reunión sostenida este viernes con las autoridades.

Ante la falta de acuerdo tras reunión sostenida este viernes, las empresas que se dedican al transporte de pasajeros a Isla Taboga informan que continúa la suspensión del servicio.



Reiteran que el ajuste a la tarifa "no busca afectar a los residentes, sino mantener la seguridad, calidad y continuidad del servicio".

Los transportistas reiteraron que el ajuste a la tarifa solicitado no busca afectar a los residentes, sino garantizar la seguridad, calidad y continuidad del servicio que han brindado durante años a nacionales y turistas.

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para retomar las conversaciones, por lo que el servicio hacia la isla sigue temporalmente suspendido.