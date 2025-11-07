Transportistas de Isla Taboga mantienen suspendido el servicio por falta de acuerdo

Las empresas que ofrecen el servicio de transporte marítimo de pasajeros hacia Isla Taboga informaron que mantendrán la suspensión de operaciones, tras no alcanzarse un acuerdo durante la reunión sostenida este viernes con las autoridades.
Transportistas de Isla Taboga mantienen suspensión
Los transportistas reiteraron que el ajuste a la tarifa solicitado no busca afectar a los residentes, sino garantizar la seguridad, calidad y continuidad del servicio que han brindado durante años a nacionales y turistas.
Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para retomar las conversaciones, por lo que el servicio hacia la isla sigue temporalmente suspendido.