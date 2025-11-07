200 mujeres han recibido cirugías robóticas ginecológicas en la Ciudad de la Salud

Un total de 200 mujeres panameñas han sido beneficiadas con cirugías robóticas ginecológicas realizadas en la Ciudad de la Salud, informó la Caja de Seguro Social (CSS). Estas intervenciones son menos invasivas que las cirugías tradicionales y permiten una recuperación más rápida y segura para las pacientes.

Desde el 20 de octubre de 2022, fecha en que se efectuó la primera cirugía robótica en la Ciudad de la Salud, se han completado 365 intervenciones utilizando esta avanzada tecnología médica, de las cuales 200 corresponden al área de ginecología.

Un total de 200 mujeres han sido beneficiadas con cirugías robóticas ginecológicas realizadas en la Ciudad de la Salud, intervenciones menos invasivas que las cirugías tradicionales.

La @CSSPanama informó que desde el 20 de octubre de 2022, fecha en que se realizó la primera…



La @CSSPanama informó que desde el 20 de octubre de 2022, fecha en que se realizó la primera… pic.twitter.com/vm1doIdALv — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2025

La primera intervención consistió en la extirpación de un tumor maligno adherido al ovario izquierdo de una paciente de 57 años, mientras que la segunda se practicó a una mujer de 52 años con cáncer de endometrio, a quien se le extirparon el útero y los ovarios. El doctor Miguel Ángel Cáceres, ginecólogo oncólogo y cirujano robótico, explicó que ambos procedimientos se realizaron con éxito en un tiempo estimado de una hora a hora y media.

"Con la técnica robótica, el tiempo de recuperación oscila entre 24 y 36 horas, además de reducir la pérdida de sangre y el dolor, gracias a que las incisiones son mínimas", destacó el especialista.

La CSS subrayó que la implementación de la cirugía robótica en Panamá representa un avance significativo en la atención médica pública, especialmente en el tratamiento de enfermedades ginecológicas y oncológicas, mejorando la calidad de vida de cientos de mujeres.