Policía Nacional aprehende a dos personas requeridas por delito de estafa en Arraiján y Calidonia

Policía Nacional y PGN capturan a dos personas requeridas por estafa que causó una lesión económica de $70 mil en Arraiján y Calidonia.

Por Noemí Ruíz

Dos personas requeridas por el delito de estafa fueron aprehendidas en operativos realizados por la Policía Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las capturas se llevaron a cabo en el distrito de Arraiján y en el corregimiento de Calidonia, como parte de acciones de seguimiento a denuncias interpuestas por una víctima que reportó una lesión económica de aproximadamente 70 mil dólares.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la lucha contra los delitos financieros y las estafas que afectan el patrimonio de los ciudadanos en distintas partes del país.

