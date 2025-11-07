Policía Nacional aprehende a dos personas requeridas por delito de estafa en Arraiján y Calidonia

Dos personas requeridas por el delito de estafa fueron aprehendidas en operativos realizados por la Policía Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Policía Nacional aprehende a dos personas requeridas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986887375348240662&partner=&hide_thread=false Dos personas requeridas por delito de estafa en perjuicio de una persona con una lesión económica de aproximadamente 70 mil dólares, fueron aprehendidas por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA en el distrito de Arraiján y el corregimiento de Calidonia.pic.twitter.com/WRSBayrhQE — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2025

Las capturas se llevaron a cabo en el distrito de Arraiján y en el corregimiento de Calidonia, como parte de acciones de seguimiento a denuncias interpuestas por una víctima que reportó una lesión económica de aproximadamente 70 mil dólares.

Las autoridades indicaron que los aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la lucha contra los delitos financieros y las estafas que afectan el patrimonio de los ciudadanos en distintas partes del país.