Caso Odebrecht: audiencia se reprograma para enero de 2026 por falta de notificaciones

La audiencia ordinaria del Caso Odebrecht , que debía iniciar la próxima semana, fue reprogramada para la fecha alterna, debido a que no se ha logrado ubicar ni notificar a varias personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

El Auto Vario N.° 327 señala que han transcurrido más de cuatro meses desde que se envió la Asistencia Judicial Internacional N.° 43, el pasado 4 de junio de 2025, a la República de Colombia, con el fin de notificar a uno de los imputados sobre la providencia dictada el 21 de enero de 2025, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.

La audiencia ordinaria del Caso Odebrecht, que debía iniciar la próxima semana, se realizará en la fecha alterna, debido a que "no se ha podido ubicar la dirección y notificar a varias personas" investigadas por la presunta comisión de delito de blanqueo de capitales.



Ante esta situación, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales resolvió que la audiencia se realice en la fecha alterna previamente establecida, que comprende del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

Entre las personas llamadas a comparecer se encuentran los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, además de otros exfuncionarios y empresarios vinculados en el proceso.

La audiencia estaba programada originalmente del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.