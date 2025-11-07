Atención jubilados y pensionados: CSS anuncia fechas del segundo pago y bonos de fin de año

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a los dos últimos meses de 2025, junto con los bonos adicionales que serán entregados en diciembre.

Fechas de pago a jubilados y pensionados

Noviembre:

ACH: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre Cheques: viernes 21 de noviembre

Diciembre:

ACH: viernes 5 y viernes 21 de diciembre

viernes 5 y viernes 21 de diciembre Cheques: viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos de fin de año

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS CSS

La CSS informó que durante diciembre de 2025 se otorgarán dos bonos a los jubilados y pensionados:

Bono permanente: B/.40.00 para todos los beneficiarios.

Bono navideño:

B/.60.00 para 320,403 pensionados , con un desembolso total de B/.19,197,086.43.

para , con un desembolso total de B/.19,197,086.43. B/.100.00 para 59,924 pensionados, lo que representa B/.5,985,300.00.

En total, más de 380,000 jubilados y pensionados recibirán estos beneficios antes de las fiestas de fin de año.

Sostenibilidad de los pagos

La institución explicó que estos desembolsos están respaldados por la recaudación de dos centésimos por grado de alcohol por litro de bebidas alcohólicas, un mecanismo que garantiza la continuidad de los beneficios, según economistas y asociaciones de jubilados.

La Ley 438 regula el pago de estos bonos para los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como para los afiliados al sistema de Riesgos Profesionales de la CSS.