Exvicepresidente Carrizo reacciona a la medida precautoria de sus bienes y cuentas bancarias por Contraloría

Exvicepresidente José Gabriel Carrizo﻿.

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se pronunció tras la medida precautoria de bienes y cuentas bancarias ordenada por la Contraloría General de la República en su contra, lamentando la filtración de información a los medios de comunicación antes de notificarse oficialmente a las partes involucradas.

En una nota pública, Carrizo manifestó que este tipo de actuaciones atentan contra el debido proceso y la transparencia institucional.

"Durante mi servicio como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, actué con responsabilidad, honradez y respeto a la ley", aseguró Carrizo.

Asimismo, reafirmó que responderá ante las autoridades competentes con hechos y transparencia, reiterando que su compromiso “es con la verdad”.

El exvicepresidente añadió que, pese a haberse mantenido al margen de declaraciones o participación política, ha sido víctima de calumnias e injurias.

La medida precautoria de bienes y cuentas bancarias surge en el marco de las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado que adelantan las autoridades.

