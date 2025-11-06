Contraloría ordena cautelar bienes y cuentas del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

La Contraloría General de la República ordenó la cautelación de bienes y cuentas bancarias pertenecientes al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Contraloría ordena confiscar de bienes de José Gabriel Carrizo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986529141555142723&partner=&hide_thread=false La Contraloría General de la República ordenó la cautelación de bienes del exvicepresidente de la República de Panamá (2019-2024), José Gabriel Carrizo, como parte de investigaciones que se adelantan por presunto enriquecimiento injustificado.



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2025

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que la medida forma parte de una investigación administrativa en curso, aunque los detalles del expediente aún no han sido revelados oficialmente.

La Contraloría no ha emitido un pronunciamiento público sobre el alcance de esta acción ni los montos involucrados. Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará conforme surja información oficial.