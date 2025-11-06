Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 15:27

Contraloría ordena cautelar bienes y cuentas del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

La Contraloría General ordenó la cautelación de bienes y cuentas del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Investigación continúa.

Contraloría ordena confiscar bienes y cuentas de José Gabriel Carrizo

TReporta

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que la medida forma parte de una investigación administrativa en curso, aunque los detalles del expediente aún no han sido revelados oficialmente.

La Contraloría no ha emitido un pronunciamiento público sobre el alcance de esta acción ni los montos involucrados. Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará conforme surja información oficial.

En esta nota:
