Aduanas retiene más de12 mil dólares no declarados en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron un caso de transporte de dinero no declarado en la terminal internacional de Tocumen, durante la llegada de una pasajera de nacionalidad venezolana procedente de Estados Unidos.

Al ser interrogada sobre el motivo de su viaje y la cantidad de efectivo que portaba, la mujer declaró inicialmente llevar 9,000 dólares, asegurando que correspondían a ahorros entregados por su pareja.

Detectan transporte de dinero no declarado en el Aeropuerto de Tocumen

retienen_dinero

Sin embargo, al ser trasladada a la oficina para una revisión más detallada, indicó que la suma real era de 9,500 dólares. Durante la inspección de su equipaje, las autoridades encontraron un monto adicional oculto entre varias facturas dobladas, elevando el total a 12,508 dólares estadounidenses.

El dinero fue retenido por no haber sido declarado conforme a la normativa vigente, y se procedió a realizar las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes para el inicio del trámite legal y las investigaciones respectivas.