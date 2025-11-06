Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad en la entrega de calcomanías de noviembre.

La Alcaldía de Panamá informa a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio que la entrega de calcomanías y placas correspondientes a noviembre de 2025 se realiza de manera puntual.
La Tesorería Municipal indicó que el pago de este impuesto puede efectuarse en línea a través de la banca digital o de forma presencial en las siguientes agencias:
- Crystal Plaza, en Juan Díaz
- Mega Mall, en 24 de Diciembre
- Condesa de Gales, en Las Cumbres
- Sede principal de El Hatillo
Cumplir con el pago del Impuesto Anual de Circulación a tiempo evita sanciones por desacato, que pueden ascender a B/. 52.60 para sedanes y B/. 54.20 para vehículos de doble tracción.
Adicionalmente, el Reglamento de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establece multas por circular con placas o calcomanías vencidas.
Los contribuyentes pueden retirar sus placas o calcomanías en el Centro de Entrega del Parque Francisco Arias Paredes, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Para verificar el estatus de su vehículo, pueden ingresar al portal: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery