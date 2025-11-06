Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad en la entrega de calcomanías de noviembre.

La Alcaldía de Panamá informa a los propietarios de vehículos inscritos en este municipio que la entrega de calcomanías y placas correspondientes a noviembre de 2025 se realiza de manera puntual.

La institución recordó que, para retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben contar con el Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener vigente el Revisado Vehicular.

La Tesorería Municipal indicó que el pago de este impuesto puede efectuarse en línea a través de la banca digital o de forma presencial en las siguientes agencias:

Crystal Plaza, en Juan Díaz

Mega Mall, en 24 de Diciembre

Condesa de Gales, en Las Cumbres

Sede principal de El Hatillo

Cumplir con el pago del Impuesto Anual de Circulación a tiempo evita sanciones por desacato, que pueden ascender a B/. 52.60 para sedanes y B/. 54.20 para vehículos de doble tracción.

Adicionalmente, el Reglamento de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establece multas por circular con placas o calcomanías vencidas.

Los contribuyentes pueden retirar sus placas o calcomanías en el Centro de Entrega del Parque Francisco Arias Paredes, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para verificar el estatus de su vehículo, pueden ingresar al portal: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery