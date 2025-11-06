Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 11:21

Familiares de Esteban De León exigen justicia en caravana y critican demora en su búsqueda

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Familiares y allegados de Esteban De León Osorio realizaron este jueves una caravana pacífica para exigir justicia por su muerte y pedir respuestas claras sobre las circunstancias de su desaparición.

Durante la movilización, los asistentes expresaron su indignación y aseguraron que “la comunidad fue más eficiente que las autoridades” en las labores de búsqueda del joven, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sector de Las Paredes.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público informó que, una vez reportada la desaparición, se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación contemplados en el protocolo institucional. Según el comunicado, se realizaron allanamientos, verificaciones en distintos puntos del área y recorridos de búsqueda relacionados con la investigación.

"Si una persona no aparece y existe una duda razonable sobre su paradero, la denuncia debe presentarse cuanto antes", señaló el Ministerio Público.

El caso de Esteban De León ha generado una profunda consternación en la comunidad y reabre el debate sobre la respuesta temprana de las autoridades en situaciones de desaparición.

