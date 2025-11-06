Desaparecido: ¿Cuánto tiempo hay que esperar para presentar una denuncia en Panamá?

El Ministerio Público (MP) reiteró que no es necesario esperar 24, 48 ni 72 horas para denunciar a una persona como desaparecido , luego del hallazgo del cuerpo sin vida del joven Esteban De León en el sector de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre. La institución enfatizó que toda denuncia debe presentarse de inmediato, en caso de existir una duda razonable sobre el paradero de un familiar o allegado.

"Si una persona no aparece y existe una duda razonable sobre su paradero, la denuncia debe presentarse cuanto antes", indicó el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó que, en el caso de De León quien había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre, se activaron de forma inmediata los mecanismos de búsqueda e investigación establecidos en el protocolo institucional aplicable a este tipo de situaciones.

¿Quién recibe la denuncia de desaparición?

El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Oficina del Procurador General de la Nación, es la entidad responsable de recibir y tramitar las denuncias, en coordinación con personal auxiliar y unidades de investigación.

En el caso del joven Esteban De León, dicha unidad realizó verificaciones en varios puntos del área, allanamientos en sectores específicos y recorridos de búsqueda en lugares vinculados a la investigación. Como resultado de esas acciones, el 2 de noviembre fue ubicado un vehículo incendiado en un área periférica, el cual fue asegurado como evidencia dentro del expediente en desarrollo.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de atender de forma inmediata cada denuncia de desaparición, garantizando una respuesta rápida y efectiva para salvaguardar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.