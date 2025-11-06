Denuncian campañas en Arraiján de intimidación a través de redes sociales

El dirigente comunitario Abdiel González denunció que en los últimos días se ha desarrollado una campaña de intimidación y descrédito en redes sociales, supuestamente impulsada desde call centers, con el objetivo de generar pánico y desinformación entre la población de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Denuncian campaña de intimidación en redes en Arraiján
El dirigente señaló que durante los primeros días, cuando la comunidad organizaba actividades cívicas, más de mil personas firmaron en respaldo a sus acciones. Sin embargo, a partir del segundo día, quienes participaban eran objeto de insultos, desprestigio y ataques personales en redes sociales.
González añadió que los afectados esperan que las autoridades investiguen el origen de estas campañas y determinen quiénes están detrás de las cuentas que promueven la desinformación y los ataques digitales.