Vacaciones escolares 2025: fecha en que finalizan las clases según el MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las vacaciones escolares de fin de año 2025 se desarrollarán conforme al calendario escolar oficial. Según la institución, las clases del tercer trimestre concluirán el viernes 19 de diciembre de 2025, tras completarse las 13 semanas académicas correspondientes.
Las vacaciones de verano iniciarán a partir del lunes 22 de diciembre, brindando descanso a estudiantes y docentes de todo el país.
Vacaciones escolares: Periodo de balance y graduaciones
El periodo destinado para actividades de balance, clausuras y graduaciones se realizará del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025, según precisó el MEDUCA.
Días libres del tercer trimestre
Durante el último trimestre del año, los estudiantes contarán con los siguientes días libres por motivo de fiestas nacionales:
- Lunes 3 de noviembre: Independencia de Panamá de Colombia
- Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos
- Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
- Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
El MEDUCA reiteró que el calendario escolar busca mantener el equilibrio entre la carga académica y el descanso de los estudiantes, garantizando la calidad educativa.