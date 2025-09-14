¿Qué hacer en la semana de vacaciones del segundo trimestre? Guía de actividades en Panamá

Este lunes 15 de septiembre inician las segundas vacaciones escolares del año 2025, un periodo en el que niños y adolescentes podrán disfrutar de diversas actividades que se llevarán a cabo en todo el país.
Algunas de estas actividades tendrán un costo, mientras que otras serán completamente gratuitas.
Actividades para las vacaciones del segundo trimestre
Biomuseo
- Actividades por el Mes de los Océanos
- Días: del 13 al 21 de septiembre
Biomuseo on Instagram: "Ven al Biomuseo en tu semana de vacaciones Conoce las actividades que tenemos preparadas para ti "
Parque Summit
Explora, aprende y diviértete en la semana de vacaciones en el Parque Summit de miércoles a domingo, en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Jardín Botánico Summit en Instagram: "Ven y explora senderos, aventúrate en la naturaleza y conoce nuestras cinco colecciones botánicas. Convive con la fauna residente, descubre especies fascinantes y no olvides saludar a Bárbara, nuestra capibara. Ven en familia y disfruta de la Ruta de la Aventura con actividades, giras y muchas sorpresas más. ¡Diviértete y aprende en esta semana libre, rodeado de naturaleza… sin salir de la ciudad! "
Museo del Canal
Historias del Canal
- Donación: B/. 5.00
- Horario: 6:00 p.m.
Museo del Canal on Instagram: " ¡Septiembre es de celebración en el Museo del Canal! Este mes conmemoramos nuestro aniversario con una agenda cultural llena de actividades para toda la familia. Ven a disfrutar de historia, cine, recorridos especiales y mucho más en el corazón del Casco Antiguo. Aquí te compartimos la programación completa para que marques tu calendario y no te pierdas nada de esta gran celebración. Y para celebrar con nosotros, te invitamos a nuestro puertas abiertas este 9 de septiembre. Desliza y descubre todas las experiencias que hemos preparado para ti.
Vacaciones escolares con Yag en Altaplaza
Del sábado 13 al domingo 21 de septiembre, en el 2do piso, Club de Yag, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
AltaPlaza Mall on Instagram: " ¡Llegaron las Vacaciones Escolares con Yag! Una semana completa pensada para que los más pequeños disfruten, aprendan y vivan experiencias inolvidables. Acompaña a Yag en esta aventura de diversión durante toda la semana de vacaciones.
Albrook mall
La Granja de Albrook Mall llega a la Plaza del Delfín, del 18 al 21 de septiembre, en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Albrook Mall on Instagram: " La Granja de Albrook Mall llega a la Plaza del Delfín Del 18 al 21 de septiembre | De 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Ven a conocer a los animalitos más tiernos , vivir una experiencia única y aprender. Para ingresar solo presenta facturas acumulables de $20 del mes de septiembre (válido para 2 niños por factura). ¡Nos vemos en el mall más grande, divertido y familiar de Panamá!
Anclas Mall
Dibujo creativo con témperas, parque de toboganes y trampolín, a solo B/. 10.00, para niños de 2 a 10 años, del 12 al 20 de septiembre.
FUNPARK on Instagram: " Estamos de vacaciones y en Funpark – Los más pequeños tienen su espacio de diversión. Disfruta del mejor plan infantil con: Dibujo creativo con témperas Parque de toboganes (25 min) Trampolín (25 min) Todo por solo $10 Edad: 2 a 10 años Del 12 al 20 de septiembre Funpark – Anclas Mall Etiqueta a esa mamá o papá que busca el mejor plan para sus hijos.