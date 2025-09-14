¿Qué hacer en la semana de vacaciones del segundo trimestre? Guía de actividades en Panamá

Este lunes 15 de septiembre inician las segundas vacaciones escolares del año 2025, un periodo en el que niños y adolescentes podrán disfrutar de diversas actividades que se llevarán a cabo en todo el país.

Algunas de estas actividades tendrán un costo, mientras que otras serán completamente gratuitas.

Actividades para las vacaciones del segundo trimestre

Biomuseo

Actividades por el Mes de los Océanos

Días: del 13 al 21 de septiembre

Parque Summit

Explora, aprende y diviértete en la semana de vacaciones en el Parque Summit de miércoles a domingo, en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Museo del Canal

Historias del Canal

Donación: B/. 5.00

Horario: 6:00 p.m.

Vacaciones escolares con Yag en Altaplaza

Del sábado 13 al domingo 21 de septiembre, en el 2do piso, Club de Yag, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Albrook mall

La Granja de Albrook Mall llega a la Plaza del Delfín, del 18 al 21 de septiembre, en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Anclas Mall

Dibujo creativo con témperas, parque de toboganes y trampolín, a solo B/. 10.00, para niños de 2 a 10 años, del 12 al 20 de septiembre.