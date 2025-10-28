Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 12:50

MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé

El MEDUCA también hizo un llamado a los residentes de las áreas afectadas por las condiciones climáticas asociadas a los efectos indirectos del huracán Melissa,

MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé.

MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé.

TREPORTA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) lamentó el fallecimiento de dos niñas de 5 y 8 años, estudiantes del Centro Educativo Básico General Cascabel, quienes perdieron la vida tras ser arrastradas por una cabeza de agua en la Comarca Ngäbe Buglé, cuando regresaban de la escuela.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa, por esta irreparable pérdida, y reiteramos nuestro apoyo solidario en estos momentos de profundo dolor", resaltó el ministerio.

El Meduca también hizo un llamado a los residentes de las áreas afectadas por las condiciones climáticas asociadas a los efectos indirectos del huracán Melissa, a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los avisos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con el fin de prevenir nuevas tragedias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983221366108152053&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministra Lucy Molinar reconoce inconformidad por precio de referencia en licitación de laptops

MEDUCA: presenta avances en la licitación de laptops para estudiantes y docentes

Meduca brinda detalles sobre licitación de computadoras portátiles y laptops

Recomendadas

Más Noticias