MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé.

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) lamentó el fallecimiento de dos niñas de 5 y 8 años, estudiantes del Centro Educativo Básico General Cascabel, quienes perdieron la vida tras ser arrastradas por una cabeza de agua en la Comarca Ngäbe Buglé, cuando regresaban de la escuela.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa, por esta irreparable pérdida, y reiteramos nuestro apoyo solidario en estos momentos de profundo dolor", resaltó el ministerio.

