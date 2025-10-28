MEDUCA lamenta fallecimiento de niñas arrastradas por cabeza de agua en Ngäbe Buglé.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) lamentó el fallecimiento de dos niñas de 5 y 8 años, estudiantes del Centro Educativo Básico General Cascabel, quienes perdieron la vida tras ser arrastradas por una cabeza de agua en la Comarca Ngäbe Buglé, cuando regresaban de la escuela.
El Meduca también hizo un llamado a los residentes de las áreas afectadas por las condiciones climáticas asociadas a los efectos indirectos del huracán Melissa, a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los avisos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con el fin de prevenir nuevas tragedias.