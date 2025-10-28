Alcaldía de Panamá entrega permisos a microempresarios para desfiles

La Alcaldía de Panamá entregó 164 permisos a microempresarios que estarán autorizados para la venta de mercancía seca y alimentos durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre. Cada permiso incorpora un código QR, que permitirá a las autoridades verificar en tiempo real la autenticidad del documento y constatar que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos y normas establecidas.

Con esta entrega culmina un proceso iniciado el 6 de octubre, cuando se abrió la convocatoria para el retiro de formularios, destacándose por su organización y transparencia, según indicó la comuna capitalina.

El subdirector de Microempresas de la Alcaldía de Panamá, Spencer Juárez, señaló que se mantendrá una vigilancia estricta a lo largo de las rutas del desfile para garantizar el cumplimiento de las normas.

"Cada permiso mantiene un código QR que permite verificar que el microempresario pasó por el proceso de aprobación de la Alcaldía. Nuestro equipo estará supervisando para asegurar el orden y el cumplimiento", explicó Juárez.

Las fiestas patrias representan una importante oportunidad económica para cientos de microempresarios, quienes incrementan sus ingresos gracias a la organización y al cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.