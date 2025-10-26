Casco Peatonal ofrece música, arte y tradiciones en el Casco Antiguo este domingo

Este domingo 26 de octubre se desarrolla el Casco Peatonal hasta las 6:30 p.m., durante el cual los ciudadanos podrán disfrutar de música, arte y tradiciones en las calles y plazas del Casco Antiguo.

Entre las actividades programadas se encuentra el Festival Cultural del Calipso en la Plaza Catedral, con presentaciones de artistas panameños como Idania Dowman, Alfredo Payne, Conexión Caribeña y Clarence Martin Jr., además de danza, agrupaciones de calipso y un Caribbean Market para destacar el talento de emprendedores locales.

De 2:30 p.m. a 6:30 p.m. se realizará una tarde familiar con “Momentos Perrunos” en la Plaza Bolívar; mientras que en la Casa de la Municipalidad se celebrará la 9.ª Feria de Turismo y Cultura 2025, bajo el concepto Viajando Fest Experience, que reunirá a más de 30 expositores con muestras turísticas, culturales y folclóricas.

A las 3:00 p.m. tendrá lugar el Tamborito de Callejón, que partirá desde la Calle 2.ª y contará como abanderados con las Damas Voluntarias de Adavión, la Alcaldía de Panamá y I Love Panama Chocolate.

La Alcaldía de Panamá informó que, como medida de seguridad, habrá restricciones vehiculares en algunas vías del Casco Antiguo y no se permitirá el ingreso de envases de vidrio, bebidas alcohólicas ni objetos punzantes. Además, se contará con unidades de la Policía Municipal, Policía Nacional y personal de primeros auxilios durante toda la jornada.