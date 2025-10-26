Casco Peatonal ofrece música, arte y tradiciones en el Casco Antiguo este domingo

Este domingo 26 de octubre se desarrolla el Casco Peatonal hasta las 6:30 p.m., durante el cual los ciudadanos podrán disfrutar de música, arte y tradiciones en las calles y plazas del Casco Antiguo.
De 2:30 p.m. a 6:30 p.m. se realizará una tarde familiar con “Momentos Perrunos” en la Plaza Bolívar; mientras que en la Casa de la Municipalidad se celebrará la 9.ª Feria de Turismo y Cultura 2025, bajo el concepto Viajando Fest Experience, que reunirá a más de 30 expositores con muestras turísticas, culturales y folclóricas.
A las 3:00 p.m. tendrá lugar el Tamborito de Callejón, que partirá desde la Calle 2.ª y contará como abanderados con las Damas Voluntarias de Adavión, la Alcaldía de Panamá y I Love Panama Chocolate.
La Alcaldía de Panamá informó que, como medida de seguridad, habrá restricciones vehiculares en algunas vías del Casco Antiguo y no se permitirá el ingreso de envases de vidrio, bebidas alcohólicas ni objetos punzantes. Además, se contará con unidades de la Policía Municipal, Policía Nacional y personal de primeros auxilios durante toda la jornada.