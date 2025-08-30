Casco Antiguo será peatonal este domingo 31 de agosto con cultura, arte y gastronomía

Este domingo 31 de agosto, desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., el Casco Antiguo volverá a convertirse en un escenario vibrante de cultura, turismo y convivencia familiar con la celebración del Casco Peatonal, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá.
Bajo el lema “Vive la experiencia IPTY”, el proyecto busca abrir las calles al ciudadano, rescatar los espacios públicos y promover la identidad cultural de la ciudad a través de expresiones artísticas, gastronómicas y turísticas.
Casco Antiguo y peatonal, una experiencia cultural y familiar
El Casco Peatonal no solo es una jornada recreativa, sino también un espacio abierto al folclore, las tradiciones, la gastronomía y el arte, con el fin de resaltar la riqueza cultural del país y fortalecer el sentido de comunidad.
Con música en vivo, presentaciones artísticas, actividades para toda la familia y la magia de las calles históricas del Casco Antiguo, residentes y visitantes podrán disfrutar de una experiencia única que combina cultura, turismo y emprendimiento local.
Instituciones y aliados
La actividad cuenta con el respaldo de la Junta Comunal de San Felipe, el Ministerio de Cultura, la Oficina del Casco Antiguo, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Autoridad de Aseo, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de residentes y comerciantes del área patrimonial.
El evento se perfila como una oportunidad para redescubrir la ciudad desde una perspectiva más humana y participativa.