Comisión interinstitucional coordina plan integral para revitalizar el Casco Antiguo

La Comisión para el Mejoramiento de la Experiencia Turística del Casco Antiguo y el Centro Histórico de la Ciudad de Panamá realizó este martes su primera reunión de coordinación, con el objetivo de consolidar un plan integral que permita revitalizar y garantizar el desarrollo sostenible de este sitio histórico y turístico.

El encuentro, celebrado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, fue presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destacó que el Casco Antiguo ha sido una prioridad para la administración del presidente José Raúl Mulino desde el primer día de gobierno.

“Además de hacer del Casco Antiguo un entorno seguro, buscamos mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar su atractivo turístico. Le veo un buen futuro al Casco y por eso le damos todo el apoyo desde el Ministerio de la Presidencia”, expresó Orillac. “Además de hacer del Casco Antiguo un entorno seguro, buscamos mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar su atractivo turístico. Le veo un buen futuro al Casco y por eso le damos todo el apoyo desde el Ministerio de la Presidencia”, expresó Orillac.

El plan integral contempla acciones en materia de turismo, seguridad, sanidad y conservación de estructuras, tomando en cuenta tanto a la población del área como al movimiento comercial que dinamiza la zona.

Avances y desafíos para la Comisión interinstitucional

Entre los logros alcanzados, la Comisión destacó la limpieza de playas, mejoras en la recolección de desechos, articulación de esfuerzos de seguridad con el SPI y avances en señalización vial y turística.

No obstante, persisten temas pendientes como la permisología, trampas de grasa en restaurantes, medidas para evitar contaminación visual, reparación de estructuras y adoquines, además de mantenimientos preventivos.

La reunión también incluyó un informe del Servicio de Protección Institucional (SPI) sobre los avances de la Operación Fortaleza Alfa 2025, orientada a garantizar la seguridad de residentes, turistas y comercios. Asimismo, se resaltó el apoyo del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno, que ha incorporado a privados de libertad en tareas de preservación cultural y protección de bienes.

Un esfuerzo conjunto

El Casco Antiguo cuenta actualmente con más de 20 hoteles, 150 restaurantes y 7 iglesias, lo que impulsa tanto el turismo gastronómico como el religioso. En este sentido, la Comisión reiteró la importancia de que los comerciantes se involucren activamente en las acciones de orden y conservación.

La Comisión está integrada por representantes del Ministerio de Educación (Meduca), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), MiBus, Municipio de Panamá, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Policía Nacional, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ministerio de Seguridad y el SPI, entre otras instituciones.