Comisión interinstitucional coordina plan integral para revitalizar el Casco Antiguo

La Comisión para el Mejoramiento de la Experiencia Turística del Casco Antiguo y el Centro Histórico de la Ciudad de Panamá realizó este martes su primera reunión de coordinación, con el objetivo de consolidar un plan integral que permita revitalizar y garantizar el desarrollo sostenible de este sitio histórico y turístico.
Contenido relacionado: Agroferias en tu comunidad: IMA revela los puntos para este viernes 29 de agosto
El plan integral contempla acciones en materia de turismo, seguridad, sanidad y conservación de estructuras, tomando en cuenta tanto a la población del área como al movimiento comercial que dinamiza la zona.
Avances y desafíos para la Comisión interinstitucional
Entre los logros alcanzados, la Comisión destacó la limpieza de playas, mejoras en la recolección de desechos, articulación de esfuerzos de seguridad con el SPI y avances en señalización vial y turística.
No obstante, persisten temas pendientes como la permisología, trampas de grasa en restaurantes, medidas para evitar contaminación visual, reparación de estructuras y adoquines, además de mantenimientos preventivos.
La reunión también incluyó un informe del Servicio de Protección Institucional (SPI) sobre los avances de la Operación Fortaleza Alfa 2025, orientada a garantizar la seguridad de residentes, turistas y comercios. Asimismo, se resaltó el apoyo del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno, que ha incorporado a privados de libertad en tareas de preservación cultural y protección de bienes.
Un esfuerzo conjunto
El Casco Antiguo cuenta actualmente con más de 20 hoteles, 150 restaurantes y 7 iglesias, lo que impulsa tanto el turismo gastronómico como el religioso. En este sentido, la Comisión reiteró la importancia de que los comerciantes se involucren activamente en las acciones de orden y conservación.
La Comisión está integrada por representantes del Ministerio de Educación (Meduca), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), MiBus, Municipio de Panamá, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Policía Nacional, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Ministerio de Seguridad y el SPI, entre otras instituciones.