Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 12:33

Luis Oliva: exdirector llega a la DIJ para dar inicio a investigaciones en su contra

Previo a su traslado, Luis Oliva fue llevado al Centro de Salud de El Chorrillo para una evaluación médica.

 Exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)

 Exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva.

Ana Canto
Por Ana Canto

Al mediodía de este miércoles 27 de agosto, llegó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, tras ser aprehendido esta mañana en el marco del caso vinculado a la gestión de la plataforma LISTO.

Previo a su traslado, Oliva fue llevado al Centro de Salud de El Chorrillo para una evaluación médica.

Otros detenidos durante la operación “Espejo de Cristal” del Ministerio Público son la abogada Janice Becerra y los empresarios Buddy Attie y Ralph Attie.

La plataforma Listo Wallet fue creada durante la pandemia de COVID-19 para el cobro del Vale digital y la beca PASE-U.

Estas cuatro personas fueron aprehendidas por delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita y delitos contra la administración pública, tras una denuncia presentada en 2023 por el exdirector de la AIG Carlos Stoute.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960750744492986838&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden al exdirector de la AIG, Luis Oliva

Tras denuncias de negligencia, ministro de Salud recorre el Hospital Nicolás A. Solano

Luis Oliva, exadministrador de la AIG, mantiene su inocencia, asegura su abogado tras aprehensión

Recomendadas

Más Noticias