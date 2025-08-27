Luis Oliva: exdirector llega a la DIJ para dar inicio a investigaciones en su contra

Al mediodía de este miércoles 27 de agosto, llegó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva , tras ser aprehendido esta mañana en el marco del caso vinculado a la gestión de la plataforma LISTO.

Previo a su traslado, Oliva fue llevado al Centro de Salud de El Chorrillo para una evaluación médica.

Otros detenidos durante la operación “Espejo de Cristal” del Ministerio Público son la abogada Janice Becerra y los empresarios Buddy Attie y Ralph Attie.

La plataforma Listo Wallet fue creada durante la pandemia de COVID-19 para el cobro del Vale digital y la beca PASE-U.

Estas cuatro personas fueron aprehendidas por delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita y delitos contra la administración pública, tras una denuncia presentada en 2023 por el exdirector de la AIG Carlos Stoute.