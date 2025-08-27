Aeropuerto de Tocumen recibe calificación 'A' de BRC Ratings S&P Global

La agencia de riesgo crediticio BRC Ratings – S&P Global S.A. elevó la calificación del Aeropuerto Internacional de Tocumen , S.A. de BBB+ a ‘A’, consolidando su posición en el grado de inversión. Esta es la tercera calificación más alta dentro de la escala de la firma, lo que refleja la sólida capacidad del principal “hub” aéreo de Latinoamérica para cumplir con sus compromisos financieros.

La mejora responde a los resultados operativos y financieros positivos de Tocumen, respaldados por el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, que alcanzó un récord de 19.2 millones en 2024, con un incremento promedio del 7,2% hasta julio de 2025.

De cara al futuro, la calificadora proyecta que la terminal mantendrá márgenes EBITDA entre 65% y 70% y niveles de apalancamiento cercanos a 6 veces en el periodo 2025-2027. Asimismo, resaltó que Tocumen cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus pagos de intereses, operaciones e inversiones estratégicas.

Aeropuerto de Tocumen consolida su grado de inversión

aeropuertodetocumen.jpg Aeropuerto de Tocumen

La agencia también subrayó el respaldo del Gobierno panameño, factor que garantiza la continuidad a largo plazo del aeropuerto por su relevancia económica y de conectividad para el país.

BRC Ratings estima que el tráfico aéreo en Tocumen crecerá a una tasa del 8% anual en los próximos tres años, con ingresos proyectados entre US$310 millones y US$360 millones, lo que representa un crecimiento del 7% anual.

Con esta calificación, Tocumen S.A. refuerza su posición para avanzar en sus planes de expansión y seguir siendo un eje clave para la conectividad aérea y el desarrollo económico de Panamá y la región.