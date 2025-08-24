Panamá Nacionales -  24 de agosto de 2025 - 09:13

Cobro de impuesto en Aeropuerto de Tocumen: APEDE rechaza nueva tasa a pasajeros

APEDE advierte que una tasa a pasajeros en tránsito en Tocumen afectaría la competitividad de Panamá frente a otros aeropuertos de la región.

Aeropuerto Internacional de Tocumen
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su rechazo a la propuesta de creación de una nueva tasa para los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al considerar que afectaría la competitividad del principal hub aéreo del país.

Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, advirtió que la medida pondría en desventaja a Panamá frente a otros aeropuertos de la región.

“Desde APEDE rechazamos rotundamente esta propuesta de una nueva ley que incluye una tasa a los pasajeros en tránsito que pasan por Tocumen. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, afirmó. “Desde APEDE rechazamos rotundamente esta propuesta de una nueva ley que incluye una tasa a los pasajeros en tránsito que pasan por Tocumen. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, afirmó.

Panamá perdería atractivo frente a aeropuertos de la región

La dirigente empresarial recordó que aeropuertos competidores como Bogotá, Ciudad de México, El Salvador y República Dominicana no aplican cargos similares, lo que haría menos atractivo el tránsito por Panamá.

“Esto va a disminuir el interés de las líneas aéreas internacionales de pasar por Panamá. No es el momento ni la medida adecuada para buscar nuevos ingresos para la República”, agregó De Sanctis.

Llamado a las autoridades

APEDE hizo un llamado al Gobierno a revisar la propuesta y priorizar medidas que fortalezcan la conectividad aérea, considerada un pilar estratégico de la economía panameña y motor del turismo, el comercio y la inversión extranjera.

