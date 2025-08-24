Fechas de pago del MIDES por ACH y Cheque: 120 a los 65 y otros programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el calendario de la próxima jornada de pagos de sus programas de transferencias monetarias condicionadas, que tienen como objetivo apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.

Entre los programas beneficiados se encuentran:

120 a los 65

Red de Oportunidades

Ángel Guardián

Bono alimenticio del Senapan

Calendario oficial de pagos del MIDES

La titular de la entidad, Beatriz Carles, detalló que… pic.twitter.com/MOM9IYhYJj — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2025

A continuación, las fechas confirmadas para los próximos desembolsos de 2025:

Septiembre 2025

Pago con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre

Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre

Noviembre 2025

Pago con tarjeta Clave Social: del 17 al 28 de noviembre

Diciembre 2025

Áreas de difícil acceso: del 1 al 5 de diciembre

Programas que reciben los pagos

El MIDES recordó que estos desembolsos incluyen a los beneficiarios de los principales programas sociales del país, los cuales buscan garantizar una mejor calidad de vida a la población más vulnerable.