Panamá Nacionales -  24 de agosto de 2025 - 09:51

Fechas de pago del MIDES por ACH y Cheque: 120 a los 65 y otros programas sociales

El MIDES anunció el calendario de pagos 2025 para 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Senapan. Revise aquí las fechas oficiales.

Calendario oficial de pagos del MIDES

Calendario oficial de pagos del MIDES

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el calendario de la próxima jornada de pagos de sus programas de transferencias monetarias condicionadas, que tienen como objetivo apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.

Entre los programas beneficiados se encuentran:

  • 120 a los 65
  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • Bono alimenticio del Senapan

Calendario oficial de pagos del MIDES

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1883578624541938144?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883578624541938144%7Ctwgr%5E2a1176f5ded7b0a20d78065b51f40375b136bb03%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemetro.com%2Fnacionales%2Ffechas-pago-del-mides-ach-y-cheque-120-los-65-y-otros-programas-sociales-n6041526&partner=&hide_thread=false

A continuación, las fechas confirmadas para los próximos desembolsos de 2025:

Septiembre 2025

  • Pago con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre
  • Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre

Noviembre 2025

  • Pago con tarjeta Clave Social: del 17 al 28 de noviembre

Diciembre 2025

  • Áreas de difícil acceso: del 1 al 5 de diciembre

Programas que reciben los pagos

El MIDES recordó que estos desembolsos incluyen a los beneficiarios de los principales programas sociales del país, los cuales buscan garantizar una mejor calidad de vida a la población más vulnerable.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES entrega cuarto pago de la pensión vitalicia a héroes de la Gesta Patriótica de 1964

MIDES en Feria Internacional del Libro permite que más de 600 niños disfrutan de la Ludoteca Viajera

SINAPROC rescata a adulto mayor desaparecido Chiriquí

Recomendadas

Más Noticias