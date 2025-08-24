Fechas de pago del MIDES por ACH y Cheque: 120 a los 65 y otros programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció el calendario de la próxima jornada de pagos de sus programas de transferencias monetarias condicionadas, que tienen como objetivo apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.
Entre los programas beneficiados se encuentran:
- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián
- Bono alimenticio del Senapan
Calendario oficial de pagos del MIDES
A continuación, las fechas confirmadas para los próximos desembolsos de 2025:
Septiembre 2025
- Pago con tarjeta Clave Social: del 1 al 12 de septiembre
- Áreas de difícil acceso: del 22 al 26 de septiembre
Noviembre 2025
- Pago con tarjeta Clave Social: del 17 al 28 de noviembre
Diciembre 2025
- Áreas de difícil acceso: del 1 al 5 de diciembre
Programas que reciben los pagos
El MIDES recordó que estos desembolsos incluyen a los beneficiarios de los principales programas sociales del país, los cuales buscan garantizar una mejor calidad de vida a la población más vulnerable.