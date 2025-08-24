Panamá Oeste Nacionales -  24 de agosto de 2025 - 11:50

Sin agua: Planta potabilizadora El Trapichito del IDAAN en La Chorrera opera al 50%

El IDAAN informó que la planta potabilizadora El Trapichito en La Chorrera trabaja al 50% por daño en una bomba de agua cruda.

IDAAN informó que la planta potabilizadora El Trapichito en La Chorrera

IDAAN informó que la planta potabilizadora El Trapichito en La Chorrera

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora El Trapichito, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se encuentra operando al 50% de su capacidad. La entidad explicó que la reducción se debe a una incidencia registrada en la bomba #2 de la toma de agua cruda, lo que afecta la producción normal de la planta.

IDAAN trabaja en la reparación para restablecer la operación

El IDAAN señaló que los equipos técnicos trabajan en la reparación para restablecer la operación al 100% y garantizar el suministro de agua a las comunidades abastecidas por esta potabilizadora.

Se recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias de ahorro y almacenamiento de agua, mientras se completa la reparación de los sistemas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959643000608325841?t=8JVFT_pqcGO0QIRR8ZEUNQ&s=19&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN realiza reparaciones en una tubería ubicada en el sector de Chilibre

IDAAN realizará trabajos con cierre de vías en San Francisco hasta el 25 de agosto

Pacora se queda sin agua: planta del IDAAN detiene servicio por aumento del río

Recomendadas

Más Noticias