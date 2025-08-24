Sin agua: Planta potabilizadora El Trapichito del IDAAN en La Chorrera opera al 50%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora El Trapichito, ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se encuentra operando al 50% de su capacidad. La entidad explicó que la reducción se debe a una incidencia registrada en la bomba #2 de la toma de agua cruda, lo que afecta la producción normal de la planta.