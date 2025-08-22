IDAAN realizará trabajos con cierre de vías en San Francisco hasta el 25 de agosto.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que, como parte del proyecto "Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, corregimiento de San Francisco", se realizarán trabajos para la instalación de nueva tubería de agua potable en el Boulevard Pacífica, calle Punta Chiriquí y calle Punta Colón.

Estas labores se llevarán a cabo desde las 8:00 p.m. del sábado 23 de agosto de 2025 hasta las 5:00 a.m. del lunes 25 de agosto, con el objetivo de mejorar el sistema de acueducto y optimizar el suministro de agua potable en la comunidad.

Durante este período, se efectuará el cierre total de un carril en un tramo aproximado de 20 metros sobre la calle Punta Chiriquí, próximo a la rotonda.

El IDAAN exhorta a los residentes y conductores a manejar con precaución y seguir las señales de tránsito, a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad en el área de trabajo.