¡Prepárate! Conoce los eventos imperdibles de este fin de semana en Panamá

Eventos este fin de semana para todas las edades, talleres de salud y un emocionante enfrentamiento internacional de boxeo prometen adrenalina.

Jenifer Montero
Este fin de semana habrá diferentes eventos en Panamá, desde celebraciones familiares con juegos, talleres y actividades recreativas, hasta emocionantes competencias deportivas con figuras nacionales e internacionales.

Conoce los eventos que se darán este fin de semana

Sábado 23 de agosto – Feria familiar en el Parque Omar

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con entrada gratuita.

Actividades:

  • Talleres de primeros auxilios, RCP y uso del DEA
  • Conversatorio de salud
  • Circuito de salud ‍
  • Clase de Zumba
  • Sesión de meditación y yoga
  • Vereda comercial

Sábado 23 de agosto – Boxeo de alto nivel en Villa Magna

El Salón Villa Magna del Hotel Gran David de la ciudad de Santiago será testigo de la acción cuando el campeón nacional de boxeo Maximiliano Bonilla se enfrente al costarricense David Calvo en su primer reto internacional.

Los boletos estarán a la venta en Super Carnes, Hotel Gran David y Mamá Gena Burgers, a un costo de $10.00 en general y $20.00 en VIP.

Además, contarán con la presencia de leyendas y estrellas:

  • Roberto “Mano de Piedra” Durán
  • Atheyna Bylon
  • Nataly Delgado

Domingo 24 de agosto – Cumpleaños del alcalde

El alcalde de Panamá Mayer Mizrachi, invita a toda la comunidad a celebrar su cumpleaños en Mi Pueblito, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m..

Habrá:

  • Pinta caritas
  • Toro mecánico
  • Inflables
  • Área gamer
  • Granja
  • Artistas en vivo
