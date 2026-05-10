Incendio en vertedero de Montijo alarma a moradores por humo tóxico

Un incendio se registró en el vertedero municipal de Montijo, provocando preocupación entre moradores de comunidades cercanas debido a la intensa emanación de humo.
Moradores reportan afectaciones
Habitantes del área señalaron que el humo se ha extendido hacia distintos sectores, generando molestias y preocupación por posibles afectaciones respiratorias y ambientales.
Además, solicitaron una respuesta rápida de las autoridades competentes para evitar que el fuego continúe propagándose dentro del vertedero.
Piden investigar causas del incendio
Los moradores también hicieron un llamado para que se investigue el origen del incendio y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó el siniestro ni el alcance total de los daños en el vertedero municipal.