Incendio en vertedero de Montijo alarma a moradores por humo tóxico

Un incendio se registró en el vertedero municipal de Montijo, provocando preocupación entre moradores de comunidades cercanas debido a la intensa emanación de humo.

Los residentes denunciaron afectaciones por el humo tóxico generado tras el siniestro y pidieron a las autoridades intervenir para controlar la situación e investigar las causas del incendio.

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Moradores reportan afectaciones

Habitantes del área señalaron que el humo se ha extendido hacia distintos sectores, generando molestias y preocupación por posibles afectaciones respiratorias y ambientales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053614883975971120?s=20&partner=&hide_thread=false Se registra un incendio en el vertedero municipal de Montijo, en la provincia de Veraguas.



Moradores denuncian afectaciones por la emanación de humo tóxico y solicitan a las autoridades que investiguen las causas del incendio. pic.twitter.com/5jLPXSljjE — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2026

Además, solicitaron una respuesta rápida de las autoridades competentes para evitar que el fuego continúe propagándose dentro del vertedero.

Piden investigar causas del incendio

Los moradores también hicieron un llamado para que se investigue el origen del incendio y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó el siniestro ni el alcance total de los daños en el vertedero municipal.