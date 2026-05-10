CSS suspenden temporalmente cirugías electivas en hospital de Chitré

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que las cirugías electivas continúan suspendidas temporalmente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R. debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.

Según detalló la entidad, las labores buscan garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica dentro del centro hospitalario.

CSS contactó a pacientes afectados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053600974787514712?s=20&partner=&hide_thread=false Las cirugías electivas se mantienen suspendidas temporalmente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R., en Chitré, debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos, que se desarrollan con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes… pic.twitter.com/7kXDx9cTHL — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2026

La institución indicó que el hospital ya estableció comunicación con cada uno de los pacientes que mantenían procedimientos programados para informarles sobre la situación y los cambios temporales en el cronograma quirúrgico.

“La CSS comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas”, señaló la entidad mediante un comunicado. “La CSS comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas”, señaló la entidad mediante un comunicado.

Cirugías de urgencia continúan operando

A pesar de la suspensión temporal de las cirugías electivas, la CSS aclaró que los procedimientos de urgencia se mantienen realizándose con normalidad en el hospital.

Las autoridades reiteraron que los trabajos de reparación son necesarios para asegurar condiciones óptimas en las salas de operaciones y evitar riesgos durante las intervenciones médicas.