CSS suspenden temporalmente cirugías electivas en hospital de Chitré

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que las cirugías electivas continúan suspendidas temporalmente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R. debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.
CSS contactó a pacientes afectados
La institución indicó que el hospital ya estableció comunicación con cada uno de los pacientes que mantenían procedimientos programados para informarles sobre la situación y los cambios temporales en el cronograma quirúrgico.
Cirugías de urgencia continúan operando
A pesar de la suspensión temporal de las cirugías electivas, la CSS aclaró que los procedimientos de urgencia se mantienen realizándose con normalidad en el hospital.
Las autoridades reiteraron que los trabajos de reparación son necesarios para asegurar condiciones óptimas en las salas de operaciones y evitar riesgos durante las intervenciones médicas.