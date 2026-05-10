Herrera Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 18:09

CSS suspenden temporalmente cirugías electivas en hospital de Chitré

La CSS explicó que la medida responde a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos para garantizar la seguridad de los pacientes.

CSS suspende cirugías electivas en hospital de Chitré por reparación

CSS suspende cirugías electivas en hospital de Chitré por reparación

@CSSPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que las cirugías electivas continúan suspendidas temporalmente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R. debido a trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.

Según detalló la entidad, las labores buscan garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones adecuadas para la atención quirúrgica dentro del centro hospitalario.

CSS contactó a pacientes afectados

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La institución indicó que el hospital ya estableció comunicación con cada uno de los pacientes que mantenían procedimientos programados para informarles sobre la situación y los cambios temporales en el cronograma quirúrgico.

“La CSS comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas”, señaló la entidad mediante un comunicado. “La CSS comunicará de manera oportuna la reactivación del programa de cirugías electivas”, señaló la entidad mediante un comunicado.

Cirugías de urgencia continúan operando

A pesar de la suspensión temporal de las cirugías electivas, la CSS aclaró que los procedimientos de urgencia se mantienen realizándose con normalidad en el hospital.

Las autoridades reiteraron que los trabajos de reparación son necesarios para asegurar condiciones óptimas en las salas de operaciones y evitar riesgos durante las intervenciones médicas.

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