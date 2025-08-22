Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 10:10

Gran final del Concurso Nacional de Bandas del MEDUCA será este sábado

En esta final participarán bandas de música estudiantiles de distintas regiones del país, destacando el talento, la disciplina y el esfuerzo de los jóvenes.

Este sábado será la gran final del Concurso Nacional de Bandas del MEDUCA.

Este sábado será la gran final del Concurso Nacional de Bandas del MEDUCA.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 23 de agosto, a partir de las 5:00 p.m., se llevará a cabo la gran final del Concurso Nacional de Bandas, evento que forma parte del Concierto de Bandas del Ministerio de Educación (MEDUCA).

En esta final participarán agrupaciones estudiantiles de distintas regiones del país, destacando el talento, la disciplina y el esfuerzo de los jóvenes músicos que integran las bandas escolares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1958903256295362721&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Stefany Peñalba: Recolección de firmas continúa para revocatoria contra alcaldesa de Arraiján

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Cuándo se pagará y qué ha dicho la CSS?

Aeropuerto de Albrook: Gobierno aclara que no hay decisión sobre su traslado

Recomendadas

Más Noticias