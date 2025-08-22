Gran final del Concurso Nacional de Bandas del MEDUCA será este sábado

Este sábado 23 de agosto, a partir de las 5:00 p.m., se llevará a cabo la gran final del Concurso Nacional de Bandas, evento que forma parte del Concierto de Bandas del Ministerio de Educación (MEDUCA).
Este 23 de agosto a las 5:00 p.m. disfruta la Gran Final del 1er Concurso Nacional de Bandas de Concierto MEDUCA 2025, donde el talento y la pasión de nuestros estudiantes harán vibrar al país.— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 22, 2025
