Pago del bono a jubilados y pensionados no depende de la CSS, aclara director Dino Mon

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aclaró este jueves que la entidad se encuentra realizando, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los trámites necesarios para que se concrete el pago del bono de B/.50 a jubilados y pensionados, beneficio que aún no se ha hecho efectivo.

“Estamos junto con el MEF haciendo todos los trámites y agilizando lo más que podemos, aunque no está en nuestras manos, para que el bono sea pagado lo más rápido posible”, expresó Mon.

Director de la CSS sobre pago del bono a jubilados: "No está en nuestras manos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958588602872734093&partner=&hide_thread=false “Estamos junto con el @Mef_Pma haciendo todos los trámites y, de alguna manera, agilizando lo más que podemos, aunque no está en nuestras manos, para que el bono sea pagado lo más rápido posible”, dijo este jueves el director de la Caja de Seguro Social, @dinomonv24, al ser… pic.twitter.com/23gDnAEY77 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

El director explicó que, además de un traslado de partida, es necesaria una ampliación presupuestaria para cubrir la obligación. Recordó que este beneficio no forma parte del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino que proviene de un impuesto adicional a los licores, establecido por una legislación distinta.

“La CSS simplemente cumple la función de buen padre de familia, como ente pagador del Gobierno en este tipo de emolumentos”, puntualizó.