DGI extiende plazo para actualización de RUC que será hasta el 31 de diciembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que el plazo para que las personas naturales y jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo establece la Resolución N.°201-6695 del 12 de agosto de 2025.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas entre B/.100 y B/.500, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Tributario.
DGI: ¿Cómo actualizar los datos en el RUC?
- Ingresar al portal e-Tax 2.0
- Iniciar sesión con el RUC y contraseña
- Seleccionar la opción “Solicitud de actualización de RUC”
- Completar todos los campos del formulario
- Verificar la información y enviar la solicitud
La DGI revisará los datos proporcionados. En caso de detectar información incorrecta, incompleta o de no cumplir con el proceso, el contribuyente podrá ser sancionado.
Canales de atención de la DGI
- Centro de Contacto: 524-1600
- WhatsApp: 6349-4402
- Redes sociales: @DGIpanama