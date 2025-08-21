DGI extiende plazo para actualización de RUC que será hasta el 31 de diciembre

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) anunció que el plazo para que las personas naturales y jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo establece la Resolución N.°201-6695 del 12 de agosto de 2025.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas entre B/.100 y B/.500, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Tributario.

DGI: ¿Cómo actualizar los datos en el RUC?

Ingresar al portal e-Tax 2.0

Iniciar sesión con el RUC y contraseña

Seleccionar la opción “Solicitud de actualización de RUC”

Completar todos los campos del formulario

Verificar la información y enviar la solicitud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958600733067976815&partner=&hide_thread=false La @DGIpma extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que las personas naturales o jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). pic.twitter.com/EqYVQ5Y6nL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2025

La DGI revisará los datos proporcionados. En caso de detectar información incorrecta, incompleta o de no cumplir con el proceso, el contribuyente podrá ser sancionado.

Canales de atención de la DGI