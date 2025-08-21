Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 15:12

DGI extiende plazo para actualización de RUC que será hasta el 31 de diciembre

Contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para actualizar sus datos en el RUC, informó la DGI. Multas por incumplimiento van de B/.100 a B/.500.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que el plazo para que las personas naturales y jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo establece la Resolución N.°201-6695 del 12 de agosto de 2025.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear multas entre B/.100 y B/.500, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Tributario.

DGI: ¿Cómo actualizar los datos en el RUC?

  • Ingresar al portal e-Tax 2.0
  • Iniciar sesión con el RUC y contraseña
  • Seleccionar la opción “Solicitud de actualización de RUC”
  • Completar todos los campos del formulario
  • Verificar la información y enviar la solicitud
La DGI revisará los datos proporcionados. En caso de detectar información incorrecta, incompleta o de no cumplir con el proceso, el contribuyente podrá ser sancionado.

Canales de atención de la DGI

  • Centro de Contacto: 524-1600
  • WhatsApp: 6349-4402
  • Redes sociales: @DGIpanama
