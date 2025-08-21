Bono permanente: esto dijo el presidente Mulino sobre la demora en el pago a jubilados y pensionados

Para este mes estaba programado el pago del bono permanente a jubilados y pensionados; sin embargo, hasta el momento los beneficiarios han expresado su inconformidad, ya que el desembolso no se ha reflejado en sus cuentas bancarias ni en la entrega de cheques a nivel nacional.

El lunes 18 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que, para que los fondos se transfieran a tiempo, es necesaria la aprobación previa de los recursos por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino, durante la conferencia de prensa de este jueves 21 de agosto, destacó que conversó con el director de la CSS, Dino Mon, quien le confirmó que los jubilados y pensionados recibirán su pago.

Segundo pago del bono permanente para jubilados y pensionados

Este pago corresponde a B/. 50.00, mientras que en diciembre se otorgarán B/. 40.00, sumando un total de B/. 140.00 anuales, considerando que en abril ya se entregaron B/. 50.00.

Estos pagos se realizan tras la sanción de la Ley 438, que establece el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la CSS.