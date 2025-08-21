Situación del incinerador de droga en Panamá es expuesta por el Ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que se está colaborando con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para la incineración de drogas incautadas durante operativos realizados en todo el país.
Asimismo, el ministro confirmó que para finales de este año se tiene previsto un viaje a Estados Unidos con el fin de destruir parte de la droga acumulada, en coordinación con la DEA.