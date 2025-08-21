Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 15:28

Situación del incinerador de droga en Panamá es expuesta por el Ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad confirmó que para finales de este año se tiene previsto un viaje a Estados Unidos con el fin de destruir la droga acumulada.

Ministro de Seguridad Pública

Ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que se está colaborando con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para la incineración de drogas incautadas durante operativos realizados en todo el país.

Ábrego explicó que, debido a que el incinerador instalado en Panamá debe descansar en ciertos periodos, se ha coordinado con la DEA para ejecutar operativos conjuntos que permitan la eliminación segura de estas sustancias ilícitas.

Asimismo, el ministro confirmó que para finales de este año se tiene previsto un viaje a Estados Unidos con el fin de destruir parte de la droga acumulada, en coordinación con la DEA.

