Decomisan 15 paquetes con presunta droga en Isla Pedro González, Archipiélago de Las Perlas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre un operativo de patrullaje en Isla Pedro González , ubicada en el Archipiélago de Las Perlas, que permitió el decomiso de 15 paquetes con presuntas sustancias ilícitas.

PGN y Aeronaval, decomisan 15 paquetes con presunta droga en Isla Pedro González

#Decomiso| En patrullaje en Isla Pedro González en el Archipiélago de Las Perlas, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas de Panamá junto al @aeronavalpanama decomisan 11 paquetes y dentro de una bolsa otros 4 con presunta sustancias ilícitas. pic.twitter.com/t9z9LCml1W — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 18, 2025

De acuerdo con el reporte, la acción fue realizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas de Panamá, en coordinación con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

En el operativo se hallaron 11 paquetes y, dentro de una bolsa, otros 4 adicionales. Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la carga.