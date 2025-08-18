Panamá Oeste Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 07:15

Paciente denuncia falta de atención en el Hospital Nicolás Solano tras accidente de tránsito

Un paciente relató que permaneció tres días en el pasillo de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano sin ser atendido por un ortopeda.

Paciente denuncia falta de atención en el Hospital 

Paciente denuncia falta de atención en el Hospital 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Irving Domínguez, de 35 años, denunció deficiencias en la atención médica recibida en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 19 de julio en el sector de San Carlos.

El paciente relató que fue ingresado al cuarto de urgencias de este hospital, pero permaneció en el pasillo durante tres días a la espera de ser evaluado por un ortopeda. Ante la falta de atención especializada, solicitó un traslado voluntario a otro centro hospitalario.

Paciente denuncia falta de atención en el Hospital Nicolás Solano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957414323271205211&partner=&hide_thread=false

Su esposa detalló que Domínguez estuvo en riesgo de perder la pierna, ya que en la rodilla lesionada se encontraron plástico y fragmentos de vidrio, los cuales no fueron retirados a tiempo en el Nicolás Solano.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta y la calidad del servicio en este hospital de referencia en Panamá Oeste.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital Nicolás Solano: hombre fallece mientras esperaba atención médica

CSS: calcula tu pensión con "Mi Retiro Seguro" en Mi Caja Digital

SINAPROC emite recomendaciones ante incremento de lluvias en el país

Recomendadas

Más Noticias