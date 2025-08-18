Paciente denuncia falta de atención en el Hospital Nicolás Solano tras accidente de tránsito

Irving Domínguez, de 35 años, denunció deficiencias en la atención médica recibida en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 19 de julio en el sector de San Carlos.

El paciente relató que fue ingresado al cuarto de urgencias de este hospital, pero permaneció en el pasillo durante tres días a la espera de ser evaluado por un ortopeda. Ante la falta de atención especializada, solicitó un traslado voluntario a otro centro hospitalario.

Paciente denuncia falta de atención en el Hospital Nicolás Solano

La esposa de Irving Domínguez explicó cómo casi pierde su pierna, luego de que se encontrara plástico y fragmentos de vidrio en su rodilla tras un accidente de tránsito en el sector de San Carlos, y pedir un traslado desde el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, luego de no… pic.twitter.com/N2VyvnBy8E — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

Su esposa detalló que Domínguez estuvo en riesgo de perder la pierna, ya que en la rodilla lesionada se encontraron plástico y fragmentos de vidrio, los cuales no fueron retirados a tiempo en el Nicolás Solano.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta y la calidad del servicio en este hospital de referencia en Panamá Oeste.