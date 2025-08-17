Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2025 - 16:28

Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá: Guía completa para todos los participantes

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas indicaron que los sorteos de la Lotería fiscal se llevarán a cabo cada dos meses.

Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá.

Cómo participar en la Lotería Fiscal de Panamá.

Lis
Ana Canto
Por Ana Canto

El próximo jueves 28 de agosto, se celebrará el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2025, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca fomentar entre los ciudadanos la solicitud de la factura fiscal al momento de realizar compras en establecimientos comerciales.

A continuación, conozca cómo debe participar y los centros habilitados dónde debe ubicar los sobres con las facturas.

Las autoridades indicaron que los sorteos se llevarán a cabo cada dos meses.

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

Lotería fiscal: Centros comerciales para ingresar el sobre con las facturas

  • Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • Albrook Mall
  • Los Andes Mall
  • Town Center
  • Westland Mall
  • Altaplaza Mall
  • Santiago Mall - Veraguas
  • Megamall - Panamá Este
  • Atrio Costa del Este
  • Colón 2000 - Colón
  • Chiriquí Mall - Chiriquí
  • Plaza Terronal - Chiriquí
  • Federal Mall - Chiriquí
  • Centro Comercial de Los Pueblos
  • Balboa Boutiques
En esta nota:
Seguir leyendo

Paso a paso para participar en la Lotería Fiscal en Panamá este 28 de agosto

Brindan detalles sobre la Lotería Fiscal, iniciará el 28 de agosto

Lotería fiscal en Panamá: el primer sorteo se celebrará el 28 de agosto

Recomendadas

Más Noticias