Realizan el Segundo Simulacro Nacional de evacuación este lunes 13 de octubre

Este lunes 13 de octubre, Panamá se suma al Segundo Simulacro Nacional , en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Reducción de Riesgos y Desastres.

Panamá realiza Segundo Simulacro Nacional este 13 de octubre

Este lunes 13 de octubre se desarrolla a nivel nacional el Segundo Simulacro Nacional, en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Reducción de Riesgos y Desastres.



El simulacro tiene como objetivo medir la capacidad de respuesta ante desastres.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que el simulacro tiene como objetivo medir la capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía ante posibles desastres, fortaleciendo la cultura de prevención y seguridad en todo el país.

Las autoridades invitan a la población a participar de manera ordenada, siguiendo las instrucciones de seguridad y señalizaciones, para garantizar que la actividad se realice de forma segura y efectiva.

El simulacro abarca diferentes escenarios de emergencias, incluyendo evacuaciones, primeros auxilios y coordinación entre instituciones públicas y privadas.