Tienda del Pueblo de Frigo San Antonio: conoce los productos disponibles por el IMA

La Tienda del Pueblo , ubicada en el Frigo de San Antonio, en la ciudad de Panamá, del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ofrece a la población productos de la canasta básica a precios accesibles, en una instalación cómoda y espaciosa, diseñada para atender a todos los ciudadanos que acuden en busca de productos de calidad.

Esta nueva instalación, disponible en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., amplía la red de tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), fortaleciendo el abastecimiento de productos nacionales a precios justos y beneficiando tanto a los consumidores como a los productores del país.

Tienda de Pueblo de San Antonio: algunos productos disponibles

Arroz (B/.1.25 el paquete de 5 lb)

Atún en lata (B/.0.30)

Azúcar (B/.0.40)

Café (B/.0.75)

Espagueti (B/.0.25)

Guandú (B/.0.50)

Jamonilla (B/.1.00)

Lentejas (B/.0.50)

Porotos (B/.0.50)

Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda cuenta con un diseño moderno y funcional, aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil que garantiza una experiencia cómoda y eficiente para los visitantes.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que el propósito principal de esta nueva tienda es garantizar el acceso a alimentos de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.