Tienda del Pueblo de Frigo San Antonio: conoce los productos disponibles por el IMA

La Tienda del Pueblo, ubicada en el Frigo de San Antonio, en la ciudad de Panamá, del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ofrece a la población productos de la canasta básica a precios accesibles, en una instalación cómoda y espaciosa, diseñada para atender a todos los ciudadanos que acuden en busca de productos de calidad.
Tienda de Pueblo de San Antonio: algunos productos disponibles
- Arroz (B/.1.25 el paquete de 5 lb)
- Atún en lata (B/.0.30)
- Azúcar (B/.0.40)
- Café (B/.0.75)
- Espagueti (B/.0.25)
- Guandú (B/.0.50)
- Jamonilla (B/.1.00)
- Lentejas (B/.0.50)
- Porotos (B/.0.50)
Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda cuenta con un diseño moderno y funcional, aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil que garantiza una experiencia cómoda y eficiente para los visitantes.
El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que el propósito principal de esta nueva tienda es garantizar el acceso a alimentos de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.