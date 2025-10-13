Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 11:08

Tienda del Pueblo de Frigo San Antonio: conoce los productos disponibles por el IMA

La nueva Tienda del Pueblo de Frigo San Antonio del IMA está disponible en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tienda de Pueblo de Frigo San Antonio.

Por Ana Canto

La Tienda del Pueblo, ubicada en el Frigo de San Antonio, en la ciudad de Panamá, del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ofrece a la población productos de la canasta básica a precios accesibles, en una instalación cómoda y espaciosa, diseñada para atender a todos los ciudadanos que acuden en busca de productos de calidad.

Esta nueva instalación, disponible en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., amplía la red de tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), fortaleciendo el abastecimiento de productos nacionales a precios justos y beneficiando tanto a los consumidores como a los productores del país.

Tienda de Pueblo de San Antonio: algunos productos disponibles

  • Arroz (B/.1.25 el paquete de 5 lb)
  • Atún en lata (B/.0.30)
  • Azúcar (B/.0.40)
  • Café (B/.0.75)
  • Espagueti (B/.0.25)
  • Guandú (B/.0.50)
  • Jamonilla (B/.1.00)
  • Lentejas (B/.0.50)
  • Porotos (B/.0.50)

Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda cuenta con un diseño moderno y funcional, aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil que garantiza una experiencia cómoda y eficiente para los visitantes.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que el propósito principal de esta nueva tienda es garantizar el acceso a alimentos de calidad para las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

