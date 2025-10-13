Panamá Nacionales -

Recomiendan a fanáticos no comprar boletos de reventa en el estadio Rommel Fernández

La Federación Panameña de Fútbol recordó a la población que ya se vendieron todos los boletos para el partido de mañana entre Panamá y Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y recomendó no hacer uso de boletos de reventa, pues no hay boletos físicos. Indicó que todos los fanáticos deben entrar con un boleto, incluyendo jubilados y menores de edad, ya que todos los asientos están numerados.