Luna Llena de Tambores regresa el 4 de enero al Parque Omar: horarios y precio de boletos

Celebremos el año nuevo 2026 con Luna Llena de Tambores el 4 de enero en el Parque Omar Prepárate para recibir el 2026 con Sonido y Vibración Un evento para todos, para celebrar la vida y para arrancar el año con alegría y energía. El domingo 04 de enero nos vemos en el Parque Omar para vivir juntos la primera Luna Llena del año 2026. 4:00 p.m. – Mercadito Lunero, feria familiar, juegos para niños, lleno de arte, comida y buenas vibras y talento nacional en tarima. (Pronto te anunciamos la cartelera) 6:00 p.m. – Empiezan los tambores… y empieza la experiencia que une a toda la familia. ¡PREVENTA disponible! Consigue tus boletos por $5 en Panatickets (LINK EN LA BIO) o en todas las tiendas Novey y Changan de la Ciudad de Panamá. Este año también puedes pre comprar tu tambor online para que llegues listo para tocar! Nos vemos bajo la luna llena en el evento más feliz de todo Panamá Siempre con cariño gracias luneros nos vemos pronto