Shakira presenta canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026.

Shakira , la indiscutible reina de los eventos deportivos globales, ha oficializado su participación en el Mundial 2026. La noticia se dio a conocer tras la publicación de un adelanto del videoclip de la canción oficial de la FIFA para esta cita mundialista.

A través de sus redes sociales, la estrella colombiana compartió un vistazo de la coreografía y fragmentos del tema titulado 'Dai Dai'. El video fue grabado en el icónico Estadio Maracaná, en Brasil, y cuenta con la colaboración del reconocido artista y compositor nigeriano, Burna Boy.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El lanzamiento global de la canción y el video oficial está programado para el próximo jueves 14 de mayo en todas las plataformas de streaming y video.

El legado de Shakira en las Copas del Mundo

Con este anuncio, la barranquillera consolida su título como la artista con más participaciones en la historia de los mundiales. Esta es la cuarta vez que Shakira lidera un himno o tema oficial para la FIFA, tras los éxitos de:

"Hips Don't Lie - Bamboo" (Alemania 2006)

"Waka Waka (This Time for Africa)" (Sudáfrica 2010)

"La La La" (Brasil 2014)

Estas producciones no solo fueron éxitos rotundos en su momento, sino que, años después, siguen siendo himnos icónicos que resuenan en todo el mundo.