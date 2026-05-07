Salvoconducto temporal por placas vencidas: cómo obtenerlo y hasta cuándo puede usarse

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para conductores con placas vencidas , debido a la suspensión en la entrega de nuevas matrículas vehiculares.

El permiso autoriza a los conductores a circular legalmente con placas vencidas y tiene una vigencia de seis meses, contados según la fecha de vencimiento de la matrícula del vehículo.

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Actualmente, las autoridades solo están entregando placas para autos nuevos mientras se regulariza el suministro para el resto del parque vehicular.

Cómo sacar el salvoconducto en la Alcaldía de Panamá

Salvoconducto por placas 2026: guía paso a paso Capturas

Para obtener el permiso temporal, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de la Alcaldía de Panamá y completar el trámite en línea.

Paso a paso para solicitarlo