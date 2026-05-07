Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 10:06

Salvoconducto temporal por placas vencidas: cómo obtenerlo y hasta cuándo puede usarse

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para vehículos con placas vencidas. Conoce cómo solicitarlo paso a paso.

Salvoconducto temporal por placas vencidas

Salvoconducto temporal por placas vencidas

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para conductores con placas vencidas, debido a la suspensión en la entrega de nuevas matrículas vehiculares.

El permiso autoriza a los conductores a circular legalmente con placas vencidas y tiene una vigencia de seis meses, contados según la fecha de vencimiento de la matrícula del vehículo.

Contenido relacionado: Alertan sobre estafas con billetes clandestinos y juegos digitales

Actualmente, las autoridades solo están entregando placas para autos nuevos mientras se regulariza el suministro para el resto del parque vehicular.

Cómo sacar el salvoconducto en la Alcaldía de Panamá

Salvoconducto por placas 2026: guía paso a paso

Para obtener el permiso temporal, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de la Alcaldía de Panamá y completar el trámite en línea.

Paso a paso para solicitarlo

  • Registrarse con el número de contribuyente y correo electrónico.
  • Iniciar sesión en el sistema.
  • Seleccionar la opción “vehículos”.
  • Hacer clic en “salvoconducto temporal”.
  • Completar los datos solicitados, incluyendo número de WhatsApp.
  • Seleccionar el vehículo correspondiente si posee varios autos.
  • Enviar la solicitud.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA refuerza investigación por títulos falsos vinculados a docentes y administrativos

Buses nevera paralizan servicio en Panamá Oeste y exigen aumento al subsidio del combustible

Presidente Mulino viajará a Costa Rica para asistir a toma de posesión de Laura Fernández

Recomendadas

Más Noticias