Salvoconducto temporal por placas vencidas: cómo obtenerlo y hasta cuándo puede usarse

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para conductores con placas vencidas, debido a la suspensión en la entrega de nuevas matrículas vehiculares.
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Actualmente, las autoridades solo están entregando placas para autos nuevos mientras se regulariza el suministro para el resto del parque vehicular.
Cómo sacar el salvoconducto en la Alcaldía de Panamá
Para obtener el permiso temporal, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital de la Alcaldía de Panamá y completar el trámite en línea.
Paso a paso para solicitarlo
- Registrarse con el número de contribuyente y correo electrónico.
- Iniciar sesión en el sistema.
- Seleccionar la opción “vehículos”.
- Hacer clic en “salvoconducto temporal”.
- Completar los datos solicitados, incluyendo número de WhatsApp.
- Seleccionar el vehículo correspondiente si posee varios autos.
- Enviar la solicitud.